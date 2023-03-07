Бастрыкина Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Ерофеевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Бастрыкин Меркурий Михайлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Ерофеевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Ерофеевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Бастрыкин Игнатий Михайлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Ерофеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно