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Бастрыкина Фекла Ивановна

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Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Ерофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бастрыкин Меркурий Михайлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Ерофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Ерофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Бастрыкин Игнатий Михайлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Ерофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Ерофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Михаил Ерофеевич

Смерть
Неизвестно
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