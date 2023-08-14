Костин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конева Фёкла Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Фёкла Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Говорова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Костина Фёкла Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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