Костин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конева Фёкла Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина Фёкла Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Говорова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Костина Фёкла Алексеевна
Смерть
Неизвестно