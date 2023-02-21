Мавра Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722

Сын: Матфей Никитин

Отец ребёнка: Никита Васильев

Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Василий Никитич

Отец ребёнка: Никита Васильев

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Никита Васильев

Смерть
Неизвестно
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