Мавра Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722
Сын: Матфей Никитин
Отец ребёнка: Никита Васильев
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Василий Никитич
Отец ребёнка: Никита Васильев
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Никита Васильев
Смерть
Неизвестно