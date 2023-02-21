Чередов Фёдор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Феоктиста Фёдоровна
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Чередов Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно