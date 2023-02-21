Чередов Фёдор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Фёдор Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Чередов Яков Никифоров

Мать: Чередова Матрёна Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Феоктиста Фёдоровна

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чередов Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Чередов Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Агафья Фёдоровна

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ульяна Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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