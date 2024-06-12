Щелчкова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веприкова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Веприков Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Веприкова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Веприков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Веприков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
04.12.1935
Сын: Веприков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Веприков Василий Ефимович
Кировская область. Уржумский район. деревня Крюково
Рождение ребёнка
24.01.1940
Дочь: Веприкова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Веприков Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно