Щелчкова Евдокия Андреевна 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щелчкова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веприкова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Веприков Василий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веприков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Веприкова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Веприков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Веприков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Веприков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
04.12.1935

Сын: Веприков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Веприков Василий Ефимович

Кировская область. Уржумский район. деревня Крюково
Рождение ребёнка
24.01.1940

Дочь: Веприкова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Веприков Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно

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