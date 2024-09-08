Шишков Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкова Мария Мартынова
Рождение ребёнка
12.01.1911
Дочь: Шишкова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Шишкова Мария Мартынова
Рождение ребёнка
18.11.1913
Дочь: Шишкова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Шишкова Мария Мартынова
Рождение ребёнка
10.12.1917
Сын: Шишков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Шишкова Мария Мартынова
Смерть
Неизвестно