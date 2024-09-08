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Шишков Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкова Мария Мартынова

Рождение ребёнка
12.01.1911

Дочь: Шишкова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Шишкова Мария Мартынова

Рождение ребёнка
18.11.1913

Дочь: Шишкова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Шишкова Мария Мартынова

Рождение ребёнка
10.12.1917

Сын: Шишков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шишкова Мария Мартынова

Смерть
Неизвестно

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