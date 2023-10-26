Осмелкин Виталий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осмелкин Виталий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1948

Отец: Осмелкин Матвей Данилович

Мать: Тверскова Перасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шепилева Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
22.02.1975

Сын: Осмелкин Евгений Витальевич

Мать ребёнка: Шепилева Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
17.08.1975

Сын: Осмелкин Валерий Витальевич

Мать ребёнка: Шепилева Елена Григорьевна

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