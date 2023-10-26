Осмелкин Виталий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шепилева Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
22.02.1975
Сын: Осмелкин Евгений Витальевич
Мать ребёнка: Шепилева Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
17.08.1975
Сын: Осмелкин Валерий Витальевич
Мать ребёнка: Шепилева Елена Григорьевна