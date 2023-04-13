Shapiro Charles Jack — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shapiro Charles Jack

Место рождения

Washington D. C., DC United States

Дата рождения

1908

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Shapiro Samuel

Мать: Shapiro Fannie

Washington D. C., DC United States
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1999
Washington D. C., DC United States
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