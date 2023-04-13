Shapiro Charles Jack
Место рожденияWashington D. C., DC United States
Дата рождения1908
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Shapiro Samuel
Мать: Shapiro Fannie
Washington D. C., DC United States
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1999
Washington D. C., DC United States