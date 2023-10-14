Алексеев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1964

Отец: Алексеев Виктор

Мать: Алексеева Александра

Рождение ребёнка
02.11.1985

Дочь: Алексеева Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Алексеева Светлана

Рождение ребёнка
02.11.1985

Дочь: Мурзина Юлия

Мать ребёнка: Алексеева Светлана

Шарыпово
Рождение ребёнка
02.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Светлана

Рождение ребёнка
02.04.1994

Сын: Алексеев Александр Викторович

Мать ребёнка: Алексеева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Алексеева Надежда

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