Алексеев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1964
Отец: Алексеев Виктор
Мать: Алексеева Александра
Рождение ребёнка
02.11.1985
Дочь: Алексеева Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Алексеева Светлана
Рождение ребёнка
02.11.1985
Дочь: Мурзина Юлия
Мать ребёнка: Алексеева Светлана
Шарыпово
Рождение ребёнка
02.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Светлана
Рождение ребёнка
02.04.1994
Сын: Алексеев Александр Викторович
Мать ребёнка: Алексеева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Алексеева Надежда