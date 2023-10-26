Старшая Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаршая Нина

Старшая Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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