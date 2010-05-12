Суниятуллин Мясум
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1926
Дата смерти12.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
09.05.1954
Рождение ребёнка
07.03.1955
Рождение ребёнка
26.02.1958
Сын: Сениятуллин Рашид
Мать ребёнка: Суниятуллина (Шакирова) Фаридя
Рождение ребёнка
1960
Дочь: (Суниятуллина) Равиля
Мать ребёнка: Суниятуллина (Шакирова) Фаридя
Рождение ребёнка
12.04.1962
Рождение ребёнка
17.09.1971
Рождение ребёнка
17.09.1971
Смерть
12.05.2010