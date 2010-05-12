Суниятуллин Мясум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суниятуллин Мясум

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1926

Дата смерти

12.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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1958 г.р.
1960 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Сунятуллин Ибрагим

Мать: Сунятуллина (Арифуллина) Уммикамал

Рождение ребёнка
09.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суниятуллина (Шакирова) Фаридя

Рождение ребёнка
07.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суниятуллина (Шакирова) Фаридя

Рождение ребёнка
26.02.1958

Сын: Сениятуллин Рашид

Мать ребёнка: Суниятуллина (Шакирова) Фаридя

Рождение ребёнка
1960

Дочь: (Суниятуллина) Равиля

Мать ребёнка: Суниятуллина (Шакирова) Фаридя

Рождение ребёнка
12.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суниятуллина (Шакирова) Фаридя

Рождение ребёнка
17.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суниятуллина (Шакирова) Фаридя

Рождение ребёнка
17.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суниятуллина (Шакирова) Фаридя

Смерть
12.05.2010

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