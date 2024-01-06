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Загайнов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загайнов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1904

Дочь: Буторина Фомаида Александровна

Мать ребёнка: Загайнова Агафья Ивановна

Раскатиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1909

Дочь: Олькова Вера Александровна

Мать ребёнка: Загайнова Агафья Ивановна

Раскатиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Загайнов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Загайнова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Загайнов Федор Александрович

Мать ребёнка: Загайнова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загайнова Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Загайнова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загайнова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загайнова Галина Александровна

Мать ребёнка: Загайнова Анна Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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