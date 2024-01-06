Загайнов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Загайнов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1904
Дочь: Буторина Фомаида Александровна
Мать ребёнка: Загайнова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1909
Дочь: Олькова Вера Александровна
Мать ребёнка: Загайнова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Загайнов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Загайнова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Загайнов Федор Александрович
Мать ребёнка: Загайнова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загайнова Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Загайнова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загайнова Галина Александровна
Мать ребёнка: Загайнова Анна Митрофановна
Смерть
Неизвестно