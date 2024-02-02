Тюменцева Ирина Саввовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Тюменцев Иван Иович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Тюменцева Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Тюменцев Иван Иович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тюменцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Тюменцев Иван Иович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Тюменцева Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Тюменцев Иван Иович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Тюменцева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Тюменцев Иван Иович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюменцев Иван Иович
Смерть
Неизвестно