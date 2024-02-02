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Тюменцева Ирина Саввовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Тюменцев Яков Иванович

Отец ребёнка: Тюменцев Иван Иович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Тюменцева Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Тюменцев Иван Иович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тюменцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Тюменцев Иван Иович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Тюменцева Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Тюменцев Иван Иович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Тюменцева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Тюменцев Иван Иович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюменцев Иван Иович

Смерть
Неизвестно
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