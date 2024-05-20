Кобзе Иван Антонович 14.04.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобзе Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1893

Отец: Кобзей Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзе Крестинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кобзе Иннокентий Иванович

Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна

Рождение ребёнка
20.12.1920

Сын: Кобзе Николай Иванович

Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Диденко (Кобзе) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Сыромятникова (Кобзе) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кобзе Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кобзе Пётр Иванович

Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Кобзе Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Кобзе Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна

Рождение ребёнка
05.05.1943

Дочь: Белоусова (Кобзе) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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