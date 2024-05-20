Кобзе Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1893
Отец: Кобзей Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кобзе Иннокентий Иванович
Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна
Рождение ребёнка
20.12.1920
Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Диденко (Кобзе) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Сыромятникова (Кобзе) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кобзе Пётр Иванович
Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.05.1943
Дочь: Белоусова (Кобзе) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Кобзе Крестинья Алексеевна
Смерть
Неизвестно