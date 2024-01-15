Степан Силин (Семенович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Силин (Семенович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Сила Агафонович

Мать: Агафья Ивановна

Бракосочетание
30.01.1830

Жена: Пелагея Яковлевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1836

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
02.02.1838

Сын: Федор Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
21.06.1840

Сын: Кирилл Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
24.08.1842

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
18.08.1852

Дочь: Васса Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1859

Дочь: Гликерия Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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