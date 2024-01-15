Степан Силин (Семенович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Сила Агафонович
Мать: Агафья Ивановна
Бракосочетание
30.01.1830
Жена: Пелагея Яковлевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1836
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
02.02.1838
Сын: Федор Степанович
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
21.06.1840
Сын: Кирилл Степанович
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
24.08.1842
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
18.08.1852
Дочь: Васса Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
03.05.1859
Дочь: Гликерия Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Смерть
Неизвестно