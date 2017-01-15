(Мельник) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мельник) Александра Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 15.01.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельник Семен

Мать: Настя

Рождение ребёнка
10.10.1954

Дочь: Харитонова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Вражмаш ?

Немировка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вражмаш ?

Смерть
Около 15.01.2017
Немировка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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