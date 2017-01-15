(Мельник) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 15.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельник Семен
Мать: Настя
Рождение ребёнка
10.10.1954
Дочь: Харитонова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Вражмаш ?
Немировка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вражмаш ?
Смерть
Около 15.01.2017
Немировка
Причина смерти: Естественная смерть/старость