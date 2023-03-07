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Иван Иванович

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Место рождения

Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1745 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: Екатерина Осиповна

Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
1785
Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
пономарь (приход Закедье)
Бракосочетание
Около 1786

Жена: не указана

Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
жена Фекла Ивановна (дочь дьякона Ивана Иосифовича, приход Халдеево)
Рождение ребёнка
1787

Сын: Закедский Иосиф Иванович

Мать ребёнка: не указана

Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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