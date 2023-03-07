Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: Екатерина Осиповна
Посвящение в духовный сан
1785
пономарь (приход Закедье)
Бракосочетание
Около 1786
Жена: не указана
жена Фекла Ивановна (дочь дьякона Ивана Иосифовича, приход Халдеево)
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно