Станоткина Ольга Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1858
Дочь: Станоткина Анна Ерастовна
Отец ребёнка: Станоткин Ераст Лукьянович
Рождение ребёнка
25.03.1870 ст.
Сын: Станоткин Поликарп Ерастович
Отец ребёнка: Станоткин Ераст Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно