Станоткина Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткина Ольга Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1858

Дочь: Станоткина Анна Ерастовна

Отец ребёнка: Станоткин Ераст Лукьянович

Рождение ребёнка
25.03.1870 ст.

Сын: Станоткин Поликарп Ерастович

Отец ребёнка: Станоткин Ераст Лукьянович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станоткин Ераст Лукьянович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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