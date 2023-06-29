Грузин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1934
Дочь: Терентьева Лидия
Мать ребёнка: Грузин Наталья
Рождение ребёнка
24.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грузин Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грузин Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Юрий
Мать ребёнка: Грузин Наталья
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно