Грузин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1934

Дочь: Терентьева Лидия

Мать ребёнка: Грузин Наталья

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грузин Наталья

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грузин Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Юрий

Мать ребёнка: Грузин Наталья

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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