Чечуйко Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: не указана
данные из документов о службе Андрея Матвеевича в Первой Мировой войне | с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана
данные из документов о службе во Второй мировой войне | с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
Неизвестно