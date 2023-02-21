Чечуйко Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Чечуйко Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Беляки, Полтавська область
данные из документов о службе Андрея Матвеевича в Первой Мировой войне | с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Чечуйко Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Беляки, Полтавська область
данные из документов о службе во Второй мировой войне | с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Место жительства
Неизвестно
Беляки, Полтавська область
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
Неизвестно
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