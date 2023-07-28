Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Hödrejärv Peeter
Hödrejärv Peeter
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Пол
Мужской
Отец
Hödrejärw (hödre Jakkap) Jakkap
1795 г.р.
Мать
Hödrejärv (Matteus) Marri
Около 1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Hödrejärw (hödre Jakkap) Jakkap
Мать:
Hödrejärv Marri
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия