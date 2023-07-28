Hödrejärv Peeter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHödrejärv Peeter

Hödrejärv Peeter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Hödrejärw (hödre Jakkap) Jakkap

Мать: Hödrejärv Marri

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close