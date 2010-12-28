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Актанов Сапар Нургазинович

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Место рождения

Россия, Новосибироская обл д. Малышево Барабинского р-на

Дата рождения

24.06.1928

Дата смерти

28.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1928

Отец: Актанов Нургазим

Мать: Актанова Анна ( по- русски) Д

Россия, Новосибироская обл д. Малышево Барабинского р-на
Имянаречение
1937
Василий
Рождение ребёнка
19.04.1956

Дочь: Тазитанова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Вострова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.04.1958

Дочь: Актанова Любовь Сапаровна

Мать ребёнка: Вострова Анастасия Дмитриевна

Россия Новосибирская обл п Козловск Барабинского района
Рождение ребёнка
11.04.1960

Сын: Актанов Василий Сапарович

Мать ребёнка: не указана

п.Абакумово,Барабинского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
14.05.1961

Сын: Актанов Николай Сапарович

Мать ребёнка: Вострова Анастасия Дмитриевна

п.Абакумово Барабинского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
23.04.1963

Дочь: Актанова Валентина Сапаровна

Мать ребёнка: Вострова Анастасия Дмитриевна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.04.1968

Дочь: Актанова Анна Сапаровна

Мать ребёнка: не указана

п.Абакумова Барабинского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
14.01.1971

Сын: Актанов Сергей Сапарович

Мать ребёнка: Вострова Анастасия Дмитриевна

д.Старый Карапуз Барабинского района Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострова Анастасия Дмитриевна

Смерть
28.12.2010
Россия Новосибирская обл.Барабирский районгоп. Абакумово
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