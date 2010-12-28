Актанов Сапар Нургазинович
Место рожденияРоссия, Новосибироская обл д. Малышево Барабинского р-на
Дата рождения24.06.1928
Дата смерти28.12.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1928
Отец: Актанов Нургазим
Россия, Новосибироская обл д. Малышево Барабинского р-на
Имянаречение
1937
Василий
Рождение ребёнка
19.04.1956
Дочь: Тазитанова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Вострова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.04.1958
Дочь: Актанова Любовь Сапаровна
Мать ребёнка: Вострова Анастасия Дмитриевна
Россия Новосибирская обл п Козловск Барабинского района
Рождение ребёнка
11.04.1960
Сын: Актанов Василий Сапарович
Мать ребёнка: не указана
п.Абакумово,Барабинского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
14.05.1961
Сын: Актанов Николай Сапарович
Мать ребёнка: Вострова Анастасия Дмитриевна
п.Абакумово Барабинского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
23.04.1963
Дочь: Актанова Валентина Сапаровна
Мать ребёнка: Вострова Анастасия Дмитриевна
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.04.1968
Дочь: Актанова Анна Сапаровна
Мать ребёнка: не указана
п.Абакумова Барабинского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
14.01.1971
Мать ребёнка: Вострова Анастасия Дмитриевна
д.Старый Карапуз Барабинского района Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2010
Россия Новосибирская обл.Барабирский районгоп. Абакумово