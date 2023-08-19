Соколовская (Некрасова) Матрена Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1857
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Соколовский Иван Ильин
Рождение ребёнка
11.11.1859
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Соколовский Иван Ильин
Рождение ребёнка
01.02.1862
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Соколовский Иван Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно