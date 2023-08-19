Соколовская (Некрасова) Матрена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Некрасова) Матрена Павловна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Павел

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1857

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Соколовский Иван Ильин

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1859

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Соколовский Иван Ильин

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1862

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Соколовский Иван Ильин

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколовский Иван Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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