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Тараторкин Аркадий Петрович

Место рождения

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Тараторкин Владимир Аркадьевич

Мать ребёнка: Тараторкина Екатерина Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюнчугина Надежда Аркадьевна

Мать ребёнка: Тараторкина Екатерина Васильевна

Смерть
1991
Омск, город Омск, Омская область
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