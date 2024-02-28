Тараторкин Аркадий Петрович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Тараторкин Владимир Аркадьевич
Мать ребёнка: Тараторкина Екатерина Васильевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюнчугина Надежда Аркадьевна
Мать ребёнка: Тараторкина Екатерина Васильевна
Смерть
1991
Омск, город Омск, Омская область