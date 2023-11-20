Юганова Лариса Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1973
Рождение ребёнка
23.10.2002
Сын: Лобода Даниил Александрович
Отец ребёнка: Лобода Александр
Рождение ребёнка
12.01.2015
Дочь: Юганова Василиса Викторовна
Отец ребёнка: Юганов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юганов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобода Александр