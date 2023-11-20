Юганова Лариса Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юганова Лариса Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1973

Отец: Сериков Юрий Васильевич

Мать: Ковалева Лариса Викторовна

Рождение ребёнка
23.10.2002

Сын: Лобода Даниил Александрович

Отец ребёнка: Лобода Александр

Рождение ребёнка
12.01.2015

Дочь: Юганова Василиса Викторовна

Отец ребёнка: Юганов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юганов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобода Александр

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