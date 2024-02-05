Лопухина Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1888
Дата смерти14.12.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1888
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1922
Сын: Лопухин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Лопухин Дмитрий
Рождение ребёнка
23.02.1924
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Воронин Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.1978