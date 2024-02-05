Лопухина Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1888

Дата смерти

14.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1888

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1922

Сын: Лопухин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Лопухин Дмитрий

Рождение ребёнка
23.02.1924

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.1978
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