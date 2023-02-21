Чередов Антон Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Антон Несторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1851 ст.

Отец: Чередов Нестор Ефремов

Мать: Чередова Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Чередов Нестер Антонович

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Чередов Аверьян Антонович

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Матрёна Степановна

Смерть
Неизвестно
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