Чередов Антон Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1851 ст.
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Чередов Аверьян Антонович
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно