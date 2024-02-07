Ильина (Протодьяконова) Антонина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Протодьяконова) Антонина Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елфимова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Химина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновьева Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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