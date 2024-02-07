Ильина (Протодьяконова) Антонина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елфимова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Химина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Василий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно