Воронин Максим Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
06.07.1864
Дочь: Евфимия Максимовна
Мать ребёнка: Воронина Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.08.1865
Дочь: Наталия Максимовна
Мать ребёнка: Воронина Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.04.1868
Дочь: Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Воронина Ксения Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно