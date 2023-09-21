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Воронин Максим Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Воронин Стефан Харламович

Мать: Воронина Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
06.07.1864

Дочь: Евфимия Максимовна

Мать ребёнка: Воронина Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.08.1865

Дочь: Наталия Максимовна

Мать ребёнка: Воронина Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.04.1868

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Воронина Ксения Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Ксения Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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