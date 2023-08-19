Чернышова Ефросинья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышова Ефросинья Матвеевна

Чернышова Ефросинья Матвеевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1846

Дата смерти

05.10.1861

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Чернышов Матвей Евстигнеевич

Мать: Чернышова Анна Андреевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
05.10.1861
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от горячки Смерть, похороны: запись о смерти №59, метрическая книга за 1861 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
07.10.1861
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close