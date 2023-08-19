Чернышова Ефросинья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти05.10.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Смерть
05.10.1861
Умерла от горячки Смерть, похороны: запись о смерти №59, метрическая книга за 1861 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
07.10.1861
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния