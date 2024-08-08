Мечетной Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мечетной Павел Константинович
Мать ребёнка: Мечетная Александра (Саша)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мечетная Татьяна
Мать ребёнка: Мечетная Александра (Саша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мечетной Василий Константинович
Мать ребёнка: Мечетная Александра (Саша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самофалова (Мечетная) Вера Константивна
Мать ребёнка: Мечетная Александра (Саша)
Смерть
Неизвестно