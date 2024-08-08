Мечетной Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мечетной Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мечетной Павел Константинович

Мать ребёнка: Мечетная Александра (Саша)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мечетная Александра (Саша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мечетная Татьяна

Мать ребёнка: Мечетная Александра (Саша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мечетной Василий Константинович

Мать ребёнка: Мечетная Александра (Саша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самофалова (Мечетная) Вера Константивна

Мать ребёнка: Мечетная Александра (Саша)

Смерть
Неизвестно

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