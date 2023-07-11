Чудинов Яков Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов Яков Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1827 ст.

Дочь: Чудинова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Чудинова Пелагея Тимофеевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1827 г. / Раздел "О родившихся", №28. С. 196 об.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудинова Пелагея Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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