Чудинов Яков Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1827 ст.
Дочь: Чудинова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Чудинова Пелагея Тимофеевна
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1827 г. / Раздел "О родившихся", №28. С. 196 об.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно