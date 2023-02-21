Семенюк Никита Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Отец: Семенюк Евдоким известно
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1907 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 лет | Невесте 23 года
Рождение ребёнка
30.11.1908 ст.
Сын: Семенюк Николай Никитьевич
Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Климентьевна
Рождение ребёнка
05.08.1921
Дочь: Семенюк Анастасия Никитьевна
Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Климентьевна
Рождение ребёнка
07.05.1926
Сын: Семенюк Сергей Никитьевич
Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Климентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно