Семенюк Никита Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменюк Никита Евдокимович

Семенюк Никита Евдокимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: Семенюк Евдоким известно

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1907 ст.

Жена: Семенюк Анастасия Климентьевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 лет | Невесте 23 года
Рождение ребёнка
30.11.1908 ст.

Сын: Семенюк Николай Никитьевич

Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Климентьевна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.08.1921

Дочь: Семенюк Анастасия Никитьевна

Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Климентьевна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.05.1926

Сын: Семенюк Сергей Никитьевич

Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Климентьевна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close