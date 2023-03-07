Калапов Георгий (Егор) Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапов Георгий (Егор) Сидорович

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Место рождения

Октябрьское, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Калапов Сидор Игнатеевич

Мать: Калапова Огрофена Алексеевна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Калапов Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Калапов Евлампий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татиана Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Калапов Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калапова Васса Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калапова Василиса Александровна

Смерть
Неизвестно
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