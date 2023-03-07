Калапов Георгий (Егор) Сидорович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Калапов Евлампий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татиана Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно