Фаткуллин Ильдар Рашитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллин Ильдар Рашитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фаткуллин Рашит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1991

Дочь: Фаткуллина Габидуллинаа Зухра Ильдаровна

Мать ребёнка: Фаткуллина Шаймарданова Гулюза Абубакировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаткуллина Гульназ Ильдаровна

Мать ребёнка: Фаткуллина Шаймарданова Гулюза Абубакировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаткуллин Ильяс Ильдарович

Мать ребёнка: Фаткуллина Шаймарданова Гулюза Абубакировна

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