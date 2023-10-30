Фаткуллин Ильдар Рашитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фаткуллин Рашит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1991
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаткуллина Гульназ Ильдаровна
Мать ребёнка: Фаткуллина Шаймарданова Гулюза Абубакировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаткуллин Ильяс Ильдарович
Мать ребёнка: Фаткуллина Шаймарданова Гулюза Абубакировна