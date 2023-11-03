Белякин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1949

Сын: Белякин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Белякина Анастасия Михайловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белякина Анастасия Михайловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякина Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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