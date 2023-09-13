Тихонов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

1968 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Тихонов Иван Григорьевич

Мать: Шенкевич Эмма Фёдоровна

Рождение ребёнка
1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегова Елена Александровна

Рождение ребёнка
1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегова Елена Александровна

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