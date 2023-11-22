Зобов Аполлинарий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗобов Аполлинарий Николаевич

Зобов Аполлинарий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зобов Николай Семёнович

Мать: Зобова Парасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Василий Апполинарьевич

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Павел Апполинарьевич

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Александр Апполинарьевич

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Михаил Апполинарьевич

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Апполинарьевна

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Евграфовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close