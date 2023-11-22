Зобов Аполлинарий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Василий Апполинарьевич
Мать ребёнка: Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Павел Апполинарьевич
Мать ребёнка: Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Александр Апполинарьевич
Мать ребёнка: Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Михаил Апполинарьевич
Мать ребёнка: Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Апполинарьевна
Мать ребёнка: Марфа Евграфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Евграфовна
Смерть
Неизвестно