Буелина (Медведева) Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буелина (Медведева) Наталья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1895

Дата смерти

30.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1895

Отец: Медведев Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1928

Сын: Буелин Петр Иванович

Отец ребёнка: Буелин Иван Маркиянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пуховникова Зоя Никифоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.04.1977
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