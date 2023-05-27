Буелина (Медведева) Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1895
Дата смерти30.04.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1895
Отец: Медведев Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1928
Сын: Буелин Петр Иванович
Отец ребёнка: Буелин Иван Маркиянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пуховникова Зоя Никифоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.04.1977