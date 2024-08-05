Введенский Ефим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиДо 1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Введенский Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Ксения Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Введенский Борис Ефимович
Мать ребёнка: Ксения Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Терентьевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Ксения Терентьевна
Смерть
До 1827