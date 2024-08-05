Введенский Ефим Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Введенский Ефим Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

До 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Введенский Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Ксения Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Введенский Борис Ефимович

Мать ребёнка: Ксения Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Терентьевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Введенский Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Ксения Терентьевна

Смерть
До 1827

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