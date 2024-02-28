Сорокин Егор (Георгий) Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Егор (Георгий) Трифонович

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Сорокин Трифон Игнатьевич

Мать: Сорокина Пелагея Герасимовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1856

Жена: Сорокина Елена Фёдоровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сорокин Георгий Егорович

Мать ребёнка: Сорокина Елена Фёдоровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1858

Сын: Сорокин Аким Георгиевич

Мать ребёнка: Сорокина Елена Фёдоровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Сорокина Елена Фёдоровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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