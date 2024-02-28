Сорокин Егор (Георгий) Трифонович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
29.01.1856
Жена: Сорокина Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Сорокина Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.09.1858
Мать ребёнка: Сорокина Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Сорокина Елена Фёдоровна
Смерть
Неизвестно