Белицкий Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белицкий Илларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1908

Сын: Белицкий Ефрем Иларионович

Мать ребёнка: Белицкая Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белицкая Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Белицкая Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белицкий Александр Илларионович

Мать ребёнка: Белицкая Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белицкий Афанасий Илларионович

Мать ребёнка: Белицкая Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белицкий Иван Илларионович

Мать ребёнка: Белицкая Фёкла

Смерть
Неизвестно
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