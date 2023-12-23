Белицкий Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1908
Сын: Белицкий Ефрем Иларионович
Мать ребёнка: Белицкая Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белицкая Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Белицкая Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белицкий Александр Илларионович
Мать ребёнка: Белицкая Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белицкий Афанасий Илларионович
Мать ребёнка: Белицкая Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белицкий Иван Илларионович
Мать ребёнка: Белицкая Фёкла
Смерть
Неизвестно