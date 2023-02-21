Околелов Афанасий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Бугакова Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Околелова Вера Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Околелова Вера Никитична
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно