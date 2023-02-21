Околелов Афанасий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околелов Афанасий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Бугакова Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Околелова Вера Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околелова Вера Никитична

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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