Моров Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моров Владимир Никандрович
Мать: Морова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морова Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурашкина Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Морова Надежда Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морова Надежда Захаровна
Смерть
Неизвестно