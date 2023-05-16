Моров Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моров Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моров Владимир Никандрович

Мать: Морова Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моров Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Морова Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурашкина Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Морова Надежда Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морова Надежда Захаровна

Смерть
Неизвестно
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