Худякова (...) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудякова (...) Екатерина Григорьевна

Худякова (...) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Худякова Анна Дементьевна

Отец ребёнка: Худяков Дементий Фомин?

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Худякова Овдотья Васильевна

Отец ребёнка: Худяков Дементий Фомин?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Дементий Фомин?

Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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