Худякова (...) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Худякова Анна Дементьевна
Отец ребёнка: Худяков Дементий Фомин?
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Худякова Овдотья Васильевна
Отец ребёнка: Худяков Дементий Фомин?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно