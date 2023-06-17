(Сапелкина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия (Феня) Ивановна
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапелкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапелкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапелкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишкова Пелагея (Поля) Ивановна
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно