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(Сапелкина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия (Феня) Ивановна

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапелкин Макар Иванович

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапелкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапелкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапелкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишкова Пелагея (Поля) Ивановна

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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