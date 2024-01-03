Ермилова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Ермилов Нестор
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Феодосья
Отец ребёнка: Ермилов Нестор
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ермилова Роман
Отец ребёнка: Ермилов Нестор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермилов Нестор
Смерть
Неизвестно