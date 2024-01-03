Ермилова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмилова Акулина

Ермилова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Ермилов Нестор

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феодосья

Отец ребёнка: Ермилов Нестор

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ермилова Роман

Отец ребёнка: Ермилов Нестор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Нестор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close