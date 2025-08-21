Бурдинская Моцак Мария Петровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Бурдинский Георгий ЯковлевичНеизвестно г.р.
Дети
Бурдинская Наталья ГеоргиевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурдинский Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдинская Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Бурдинский Георгий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно