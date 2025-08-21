Бурдинская Моцак Мария Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бурдинская Моцак Мария Петровна

Автор
ВВ
Ва В.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Бурдинский Георгий ЯковлевичНеизвестно г.р.
Дети
Бурдинская Наталья ГеоргиевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурдинский Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдинская Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Бурдинский Георгий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдинский Георгий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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