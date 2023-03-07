Вокуева (Ного) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокуева (Ного) Светлана

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Место рождения

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

?.08.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
16.12.1999

Дочь: Диана

Отец ребёнка: Вокуев Евгений

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
23.02.2002

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Вокуев Евгений

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
?.08.2009

Сын: Вокуев Иван

Отец ребёнка: Вокуев Евгений

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
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