Вокуева (Ного) Светлана
Место рождения
Дата рождения?.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1999
Дочь: Диана
Отец ребёнка: Вокуев Евгений
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
23.02.2002
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Вокуев Евгений
Рождение ребёнка
?.08.2009
Сын: Вокуев Иван
Отец ребёнка: Вокуев Евгений