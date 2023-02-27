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(Рогозина) Ксенья
(Рогозина) Ксенья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
1972
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Денелишки
, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Смерть
1972
Денелишки
, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
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