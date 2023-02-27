(Рогозина) Ксенья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Ксенья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Денелишки, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Смерть
1972
Денелишки, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
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